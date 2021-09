Fabrizio Corona si vendica di Ilary Blasi e commenta il flop di Star in the Star (Di domenica 26 settembre 2021) Star in the Star non è certo partito bene, le prime due puntate del nuovo show di Ilary Blasi hanno fatto poco più dell’11% di share. Sembra addirittura che il programma chiuderà con l’appuntamento di giovedì prossimo, ovviamente a causa dei bassi ascolti. E tra i tanti che hanno commentato i dati della trasmissione c’è anche Fabrizio Corona, che non è certo un bff della Blasi. Sappiamo tutti i trascorsi tra Ilary e l’ex re del paparazzi, che ieri si è vendicato con una storia al vetriolo. Fabrizio Corona ha pubblicato i dati dell’ultima puntata di Star in the Star ed ha scritto: ... Leggi su biccy (Di domenica 26 settembre 2021)in thenon è certo partito bene, le prime due puntate del nuovo show dihanno fatto poco più dell’11% di share. Sembra addirittura che il programma chiuderà con l’appuntamento di giovedì prossimo, ovviamente a causa dei bassi ascolti. E tra i tanti che hannoto i dati della trasmissione c’è anche, che non è certo un bff della. Sappiamo tutti i trascorsi trae l’ex re del paparazzi, che ieri si èto con una storia al vetriolo.ha pubblicato i dati dell’ultima puntata diin theed ha scritto: ...

Advertising

ROBYXGULLGLLRRT : Una Giornata con Fabrizio Corona - Il Testimone - rosy_p10 : Se il famigerato Nego seguirà la stessa trafila giudiziaria di Fabrizio Corona, tra un po' lo troveremo agli arrest… - camillaaaa01 : RT @mengonismadking: meno uomini che prendono come esempio di vita fabrizio corona ma più uomini che prendono come esempio kerem bürsin, gr… - Cri_crazy4Mars : RT @mengonismadking: meno uomini che prendono come esempio di vita fabrizio corona ma più uomini che prendono come esempio kerem bürsin, gr… - MiryanaBim : RT @mengonismadking: meno uomini che prendono come esempio di vita fabrizio corona ma più uomini che prendono come esempio kerem bürsin, gr… -