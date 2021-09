F1, risultati e ordine di arrivo GP Russia 2021: Hamilton trova la centesima vittoria, secondo Verstappen (Di domenica 26 settembre 2021) I risultati e l’ordine di arrivo del GP di Russia 2021 di F1. Sul tracciato di Sochi, è Lewis Hamilton a vincere al termine di una gara dalle mille emozioni condizionata dalla pioggia che ha rivoluzionato tutto negli ultimi giri. Si tratta della vittoria numero 100 per il britannico, che vede al suo fianco sul podio Max Verstappen, che era partito 20esimo. A completare il podio Carlos Sainz, che era partito secondo e aveva perso posizioni al momento del pit stop. Lando Norris paga il non aver voluto rientrare ai box a montare le intermedie quando ha cominciato a piovere: il suo lungo lo ha costretto a concludere settimo. Quindicesimo Charles Leclerc, che ha commesso lo stesso errore di Norris. Di seguito, l’ordine di ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Ie l’didel GP didi F1. Sul tracciato di Sochi, è Lewisa vincere al termine di una gara dalle mille emozioni condizionata dalla pioggia che ha rivoluzionato tutto negli ultimi giri. Si tratta dellanumero 100 per il britannico, che vede al suo fianco sul podio Max, che era partito 20esimo. A completare il podio Carlos Sainz, che era partitoe aveva perso posizioni al momento del pit stop. Lando Norris paga il non aver voluto rientrare ai box a montare le intermedie quando ha cominciato a piovere: il suo lungo lo ha costretto a concludere settimo. Quindicesimo Charles Leclerc, che ha commesso lo stesso errore di Norris. Di seguito, l’di ...

