F1, GP Russia 2021: penalizzato anche Antonio Giovinazzi. Cambio nuovo sulla sua Alfa Romeo (Di domenica 26 settembre 2021) Continua la pioggia di penalità in quel di Sochi sulla griglia di partenza del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo Max Verstappen, Charles Leclerc, Nicholas Latifi e Valtteri Bottas, andrà in penalità infatti anche l'azzurro Antonio Giovinazzi. Il portacolori dell'Alfa Romeo, eliminato ieri in Q1 durante le qualifiche anche a causa di un testacoda in condizioni di pista bagnata, sarebbe scattato dalla 15ma casella grazie alle penalizzazioni altrui. Il team italo-elvetico ha però deciso nella notte di sostituire il Cambio sulla C41 di Giovinazzi, scontando così una sanzione di 5 posizioni sulla griglia

