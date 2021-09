F1, GP Russia 2021: orario d’inizio e come vedere in tv la gara (Di domenica 26 settembre 2021) Signore e signori siamo giunti alla domenica dell’attesissimo Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Sochi, ricavato dal Villaggio Olimpico dei Giochi invernali 2014, andrà in scena il nuovo atto della stagione e, soprattutto, l’ennesimo capitolo della splendida saga tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese, però, scatterà dall’ultima posizione della griglia, preceduto da Charles Leclerc, mentre l’inglese chiuderà la seconda fila, dato che in pole position vedremo Lando Norris, affiancato da Carlos Sainz. Lo spegnimento dei semafori avverrà alle ore 14.00 italiane con i due grandi rivali che scenderanno in pista per andare a conquistare i 25 pesantissimi punti in palio. In classifica generale Max Verstappen comanda con 5 lunghezze di vantaggio sul sette volte campione del mondo e dovrà ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Signore e signori siamo giunti alla domenica dell’attesissimo Gran Premio di, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi, ricavato dal Villaggio Olimpico dei Giochi invernali 2014, andrà in scena il nuovo atto della stagione e, soprattutto, l’ennesimo capitolo della splendida saga tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese, però, scatterà dall’ultima posizione della griglia, preceduto da Charles Leclerc, mentre l’inglese chiuderà la seconda fila, dato che in pole position vedremo Lando Norris, affiancato da Carlos Sainz. Lo spegnimento dei semafori avverrà alle ore 14.00 italiane con i due grandi rivali che scenderanno in pista per andare a conquistare i 25 pesantissimi punti in palio. In classifica generale Max Verstappen comanda con 5 lunghezze di vantaggio sul sette volte campione del mondo e dovrà ...

Advertising

SkySportF1 : ?? POOOOOLE POSITION PER NORRIS ?? Hamilton sbaglia, Sainz in prima fila I RISULTATI ? - SkySportF1 : Ferrari, Sainz dopo le qualifiche a Sochi: 'Proverò a superare Norris in partenza' #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : McLaren, Norris in pole a Sochi: 'Non ce l'aspettavamo, il rischio ha pagato' #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - bordoni_russia : Appello di Lavrov all' assemblea ONU per allargamento a membri di Asia Africa Sud America del Consiglio di Sicurez… - CMarziane : RT @RadioRadioWeb: 'Vi è una notizia degna della massima attenzione che riguarda il mondo russo' ?? #RadioAttività, con Diego Fusaro https… -