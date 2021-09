F1 GP Russia 2021, Binotto: “Buon weekend per Sainz, peccato per Leclerc” (Di domenica 26 settembre 2021) Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, al termine del Gran Premio di Russia 2021 di Formula 1, ha espresso tutta la sua amarezza per il quindicesimo posto di Charles Leclerc, esaltando però la prova di Carlos Sainz: “Per Sainz è stato un Buon week end in generale, è stata fatta una scelta tempestiva di mettere le intermedie. peccato per Leclerc, ha fatto una bella partenza e una grande rimonta, la power unit ha funzionato bene. Discussione sulla sosta? Da asciutto a bagnato ci si affida anche al pilota, noi dovevamo renderci conto che stava diluviando in alcune parti del circuito. Come comunicazione potevamo fare meglio. Nuova power unit per Sainz? Al più presto. La power unit dell’anno prossimo è diversa da ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Il team principal della Ferrari, Mattia, al termine del Gran Premio didi Formula 1, ha espresso tutta la sua amarezza per il quindicesimo posto di Charles, esaltando però la prova di Carlos: “Perè stato unweek end in generale, è stata fatta una scelta tempestiva di mettere le intermedie.per, ha fatto una bella partenza e una grande rimonta, la power unit ha funzionato bene. Discussione sulla sosta? Da asciutto a bagnato ci si affida anche al pilota, noi dovevamo renderci conto che stava diluviando in alcune parti del circuito. Come comunicazione potevamo fare meglio. Nuova power unit per? Al più presto. La power unit dell’anno prossimo è diversa da ...

