F1, Carlos Sainz: "Al via ho fatto il massimo, nel finale ho montato le intermedie al momento giusto" (Di domenica 26 settembre 2021) Carlos Sainz ha cullato a lungo il sogno di vincere il Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ma alla fine si accontenta del terzo posto, dato che gli eventi della gara lo avevano allontanato parecchio dal sogno del primo successo con la scuderia di Maranello. Lo spagnolo ha sofferto dopo il pit-stop per colpa del traffico. Prima è finito alle spalle di Valtteri Bottas, quindi a quelle di Pierre Gasly, perdendo pesantissimi secondi. Alla lunga il nativo di Madrid ha capito che acciuffare il podio non sarebbe stato facile, tanto che Sergio Perez lo aveva anche sopravanzato in terza posizione. L'arrivo della pioggia, nel finale, ha riscritto ogni discorso, rimettendo il ferrarista sul podio di Sochi.

