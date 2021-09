F1, Carlos Sainz: “Al via ho fatto il massimo, nel finale ho montato le intermedie al momento giusto” (Di domenica 26 settembre 2021) Carlos Sainz ha cullato a lungo il sogno di vincere il Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2021, ma alla fine si accontenta del terzo posto, dato che gli eventi della gara lo avevano allontanato parecchio dal sogno del primo successo con la scuderia di Maranello. Lo spagnolo ha sofferto dopo il pit-stop per colpa del traffico. Prima è finito alle spalle di Valtteri Bottas, quindi dietro Pierre Gasly, perdendo pesantissimi secondi. Alla lunga il nativo di Madrid ha capito che acciuffare il podio non sarebbe stato facile, tanto che Sergio Perez lo aveva anche sopravanzato in terza posizione. L’arrivo della pioggia, nel finale, ha riscritto ogni discorso, rimettendo il ferrarista sul podio di Sochi. L’analisi della gara di Carlos Sainz appare lineare: “Al via sono partito ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)ha cullato a lungo il sogno di vincere il Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2021, ma alla fine si accontenta del terzo posto, dato che gli eventi della gara lo avevano allontanato parecchio dal sogno del primo successo con la scuderia di Maranello. Lo spagnolo ha sofferto dopo il pit-stop per colpa del traffico. Prima è finito alle spalle di Valtteri Bottas, quindi dietro Pierre Gasly, perdendo pesantissimi secondi. Alla lunga il nativo di Madrid ha capito che acciuffare il podio non sarebbe stato facile, tanto che Sergio Perez lo aveva anche sopravanzato in terza posizione. L’arrivo della pioggia, nel, ha riscritto ogni discorso, rimettendo il ferrarista sul podio di Sochi. L’analisi della gara diappare lineare: “Al via sono partito ...

