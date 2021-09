Europa – resto del mondo: al Laver Cup di tennis Berrettini avanza nel torneo (Di domenica 26 settembre 2021) Casper Ruud, Matteo Berrettini e Andrey Rublev hanno regalato all’Europa i primi tre punti contro il resto del mondo, che ha poi ridotto lo svantaggio grazie al doppio, nella prima giornata della Laver Cup. E’ stato un inizio quasi perfetto quello degli Europei, sotto gli occhi di Roger Federer, reduce da un terzo intervento al ginocchio e la cui stagione è finita, ma che ha voluto essere presente in tribuna, per la 4a edizione di questo torneo del quale è uno dei promotori. Seduto accanto a colui che ha prestato il proprio nome all’evento, il leggendario Rod Laver – l’ultimo ad aver conquistato un Grande Slam (1969), visto che Novak Djokovic, assente in Massachusetts, non è riuscito a fare altrettanto nella finale dello scorso US Open – lo svizzero ha visto brillare i ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 settembre 2021) Casper Ruud, Matteoe Andrey Rublev hanno regalato all’i primi tre punti contro ildel, che ha poi ridotto lo svantaggio grazie al doppio, nella prima giornata dellaCup. E’ stato un inizio quasi perfetto quello degli Europei, sotto gli occhi di Roger Federer, reduce da un terzo intervento al ginocchio e la cui stagione è finita, ma che ha voluto essere presente in tribuna, per la 4a edizione di questodel quale è uno dei promotori. Seduto accanto a colui che ha prestato il proprio nome all’evento, il leggendario Rod– l’ultimo ad aver conquistato un Grande Slam (1969), visto che Novak Djokovic, assente in Massachusetts, non è riuscito a fare altrettanto nella finale dello scorso US Open – lo svizzero ha visto brillare i ...

