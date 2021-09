Esenzione vaccino Covid, c'è la proroga al 30 novembre: chi ne ha diritto e come funziona (Di domenica 26 settembre 2021) La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di Esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 è prorogata sino al 30 novembre 2021. Lo stabilisce una circolare del Ministero della Salute. Nella circolare si precisa “che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della Esenzione)”. Lo scorso agosto era stato stabilito per i certificati una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. Chi ha diritto all’Esenzione A rispondere è la circolare del ministero della Salute “Certificazioni di Esenzione alla ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni dialla vaccinazione anti--19 èta sino al 302021. Lo stabilisce una circolare del Ministero della Salute. Nella circolare si precisa “che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della)”. Lo scorso agosto era stato stabilito per i certificati una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. Chi haall’A rispondere è la circolare del ministero della Salute “Certificazioni dialla ...

