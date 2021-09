Equitazione | Italia campione negli Europei di Polo donne

(Di domenica 26 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’si lauread’Europa difemminile vincendo l’U.S.Assn. FIP Ladies EuropeanChampionship, alClub La Mimosa di Pogliano Milanese. Alla terza finale in tre edizioni dell’appuntamento continentale, la squadrana ha prevalso sull’Inghilterra per 6,5-6, grazie quindi al mezzo gol di handicap. Per l’si tratta delsecondo oro europeo dopo quello conquistato nella prima edizione a Chantilly nel 2017 (aveva invece ottenuto l’argento nel 2018 aVilla a Sesta, dove in finale era stata sconfitta dalla Germania). “Dopo aver ottenuto la scorsa settimana a Sotogrande in Spagna il titolo did’Europa dil’si è laureata oggi a ...

