Equitazione | Europei completo 2021 | l’Italia chiude ottava Marco Cappai 24° nell’individuale

(Di domenica 26 settembre 2021) Sono terminati oggi, domenica 26 settembre, glideldell’: ad Avenches, in Svizzera, i 51 binomi ancora in gara sui 67 inizialmente iscritti, hanno preso parte alla prova di salto ostacoli. Dominio della Gran Bretagna, che monopolizza il podio della classifica a squadre e vince anche la graduatoria a squadre. Nella classifica individuale si registra la tripletta britannica sul podio: successo di Nicola Wilson su JL Dublin con 20.2 penalità, davanti a Piggy March su Brookfield Inocent, seconda con 23,3, ed a Sarah Bullimore su Corouet, terza con 23,6. Così gli italiani: 24°su Uter con 41.4, 27° Stefano Brecciaroli su Bolivar Gio Granno con 47.4, 29° Pietro Sandei su Rubis de Prere con 49.0, 36° Paolo Torlonia su Bambino de l’Ilatte con 55.1, 40ma Evelina Bertoli ...

Advertising

OA_Sport : Ottimo inizio dell'Italia! - OA_Sport : Gli azzurri all'assalto del titolo continentale -

Ultime Notizie dalla rete : Equitazione Europei

OA Sport

Nella classifica a squadre (per l'Italia fanno testo i punteggi di Bertoli e Sandei) in testa c'è la Gran Bretagna con 44.20 penalità, davanti alla Francia, seconda con 56.00, ed alla Germania, terza ...La Svezia, terza nel 2019 , quando conquistò il pass olimpico assieme all'Italia, deve riscattare la brutta prestazione delle Olimpiadi, dove ha chiuso all'ultimo posto, mentre bisognerà seguire con ...Sono terminati oggi, domenica 26 settembre, gli Europei del completo dell’equitazione: ad Avenches, in Svizzera, i 51 binomi ancora in gara sui 67 inizialmente iscritti, hanno preso parte alla prova ...L'Italia batte per 6.5-6 l'Inghilterra nella finalissima degli Europei donne di polo 2021 e conquista la seconda medaglia d'oro della sua storia.