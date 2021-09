Entro fine anno il nuovo monumento a Walter Rossi

(Di domenica 26 settembre 2021) AGI - "Ilrestaurato, dedicato a, sarà consegnato". Se non è una promessa, poco ci manca. Giuseppe Rogolino, lo scultore che dovrà ristrutturare integralmente la stele intitolata al 20enne militare di Lotta Continua, ucciso il 30 settembre del 1977, e crollata dal suo basamento lo scorso marzo, è pronto a impegnarsi in una lotta contro il tempo. "Tecnicamente - ha ammesso l'artista, parlando all'AGI - per sistemare come si deve questosono necessari tra i 100 e i 150 giorni. Ma io sono abituato a bruciare i tempi, e farò di tutto perchè la consegna avvengadicembre o, addirittura prima di Natale". Rogolino sa di avere addosso gli occhi dell'Associazione ...

