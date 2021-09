"Entro fine anno il nuovo monumento a Walter Rossi" (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - "Il monumento restaurato, dedicato a Walter Rossi, sarà consegnato Entro fine anno". Se non è una promessa, poco ci manca. Giuseppe Rogolino, lo scultore che dovrà ristrutturare integralmente la stele intitolata al 20enne militante di Lotta Continua, ucciso il 30 settembre del 1977, e crollata dal suo basamento lo scorso marzo, è pronto a impegnarsi in una lotta contro il tempo. "Tecnicamente - ha ammesso l'artista, parlando all'AGI - per sistemare come si deve questo monumento sono necessari tra i 100 e i 150 giorni. Ma io sono abituato a bruciare i tempi, e farò di tutto perchè la consegna avvenga Entro fine dicembre o, addirittura prima di Natale". Rogolino sa di avere addosso gli occhi dell'Associazione ... Leggi su agi (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - "Ilrestaurato, dedicato a, sarà consegnato". Se non è una promessa, poco ci manca. Giuseppe Rogolino, lo scultore che dovrà ristrutturare integralmente la stele intitolata al 20enne militante di Lotta Continua, ucciso il 30 settembre del 1977, e crollata dal suo basamento lo scorso marzo, è pronto a impegnarsi in una lotta contro il tempo. "Tecnicamente - ha ammesso l'artista, parlando all'AGI - per sistemare come si deve questosono necessari tra i 100 e i 150 giorni. Ma io sono abituato a bruciare i tempi, e farò di tutto perchè la consegna avvengadicembre o, addirittura prima di Natale". Rogolino sa di avere addosso gli occhi dell'Associazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Entro fine Nuovo Bonus 200 euro per tutti senza ISEE: il via a ottobre! Va specificato che lo sconto deve essere utilizzato entro 60 giorni dalla data nella quale viene ... Al fine di potere tornare alle terme, per gli amanti degli stabilimenti e delle spa , una volta con ...

Interni Alfa Romeo Tonale: una immagine, molti dubbi Tuttavia la versione definitiva dell'Alfa Romeo Tonale potrebbe essere diffusa già entro la fine di questo 2021, una considerazione che effettivamente era stata ampiamente discussa a suo tempo . D'...

"Entro fine anno il nuovo monumento a Walter Rossi" AGI - Agenzia Italia Tre anni d’aggiornamenti previsti nel Surface Duo 2 di Microsoft In ogni caso un portavoce dell’azienda ha fatto sapere che il team di Microsoft sta “lavorando per portare Android 11 ai possessori di Surface Duo entro la fine di quest’anno”. SURFACE DUO 2 AVRA’ TRE ...

Interni Alfa Romeo Tonale: una immagine, molti dubbi Ragionare con pochi dettagli a disposizione non è mai semplice. È questo il caso dell’Alfa Romeo Tonale che quasi a cadenza giornaliera produce indiscrezioni più o meno valide. Ciò che è noto è rappre ...

