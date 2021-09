Energia, quanto mi costi. Paganetto tra bollette, oneri e miliardi (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo l’annuncio del Ministro Cingolani sul possibile aumento del costo dell’Energia del 40%, il Governo ha disposto un intervento per circa 3,5 miliardi che prevede per l’ultimo trimestre dell’anno il taglio sia dell’Iva sul gas che degli “oneri di sistema” che dovrebbe limitare al 27% l’aumento delle bollette per l’ultimo trimestre dell’anno per 26 milioni di utenti domestici e 6 milioni di piccole imprese. Questa decisione, accolta con favore per la parte che sterilizza l’aumento del costo dell’Energia per 3 milioni di famiglie meno abbienti, accende di fatto l’attenzione su che cosa ci aspetta nel prossimo futuro in materia di Energia. Intanto il provvedimento del Governo ha caratteri di temporaneità ma non è detto che altrettanto sia per l’aumento del costo del gas naturale che ... Leggi su formiche (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo l’annuncio del Ministro Cingolani sul possibile aumento del costo dell’del 40%, il Governo ha disposto un intervento per circa 3,5che prevede per l’ultimo trimestre dell’anno il taglio sia dell’Iva sul gas che degli “di sistema” che dovrebbe limitare al 27% l’aumento delleper l’ultimo trimestre dell’anno per 26 milioni di utenti domestici e 6 milioni di piccole imprese. Questa decisione, accolta con favore per la parte che sterilizza l’aumento del costo dell’per 3 milioni di famiglie meno abbienti, accende di fatto l’attenzione su che cosa ci aspetta nel prossimo futuro in materia di. Intanto il provvedimento del Governo ha caratteri di temporaneità ma non è detto che altrettanto sia per l’aumento del costo del gas naturale che ...

