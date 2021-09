Empoli | Ricci | «Emozione indescrivibile il primo gol in serie A»

(Di domenica 26 settembre 2021) Samueleha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna: le parole del centrocampista dell’Samuele, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna. Le sue parole. «ilgol inA. Il gol è arrivato in un momento difficile, è davvero qualcosa in più, soprattutto davanti ai tifosi. Abbiamo dato continuità dopo il successo a Cagliari, questo ci rende orgogliosi e felici. Qualche anno fa ero a fare il raccattapalle qui, oggi ho segnato. A chi darò la maglia indossata oggi? Penso che la terrò!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bajrami (E), 77' Arnautovic (B), 90'(E)(4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza (79' Luperto); Zurkowski,, Henderson (71' Stulac); Bajrami (79' Asllani), ...A tredici dalla fine la riapre la squadra di Mihajlovic con Arnautovic, ma al 90chiude i conti per l': è 4 - 2.I partenopei battono 2-0 il Cagliari e restano a punteggio pieno. I biancocelesti superano la Roma 3-2 in un match in bilico fino all'ultimo secondo. La Juve soffre ma batte la Samp 3-2. Vittoriose an ...Il Napoli torna in testa al campionato dopo il 2-0 al Cagliari. La Lazio, 3-2 alla Roma, vince anche la Juventus, 3-2 alla Sampdoria. Domani si chiude con Venezia-Torino ...