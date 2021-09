Empoli-Bologna 4-2, Andreazzoli: “Vittoria estremamente importante, avanti per la nostra strada” (Di domenica 26 settembre 2021) “Vittoria estremamente importante. Sia per i punti ma anche per la prestazione. Riuscire ad esprimerci contro una squadra molto forte dà soddisfazione e ci aiuta nella nostra crescita. Tante volte le parole rimangono tali, ma con i risultati i ragazzi prendono coscienza”. Così Aurelio Andreazzoli dopo Empoli-Bologna, partita che ha visto i toscani imporsi per 4-2. “Abbiamo cercato di avere calciatori duttili, non troppo specifici nel ruolo”, continua Andreazzoli ai microfoni di Dazn. “A parte Stulac, gli altri possono ruotare, e a me questa condizione piace molto. Io e il mio staff cerchiamo di aiutarli, siamo giovani e inesperti e abbiamo pagato un po’ lo scotto. È chiaro che ogni tanto trovi la buca che ti fa barcollare, ma andiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) “. Sia per i punti ma anche per la prestazione. Riuscire ad esprimerci contro una squadra molto forte dà soddisfazione e ci aiuta nellacrescita. Tante volte le parole rimangono tali, ma con i risultati i ragazzi prendono coscienza”. Così Aureliodopo, partita che ha visto i toscani imporsi per 4-2. “Abbiamo cercato di avere calciatori duttili, non troppo specifici nel ruolo”, continuaai microfoni di Dazn. “A parte Stulac, gli altri possono ruotare, e a me questa condizione piace molto. Io e il mio staff cerchiamo di aiutarli, siamo giovani e inesperti e abbiamo pagato un po’ lo scotto. È chiaro che ogni tanto trovi la buca che ti fa barcollare, ma andiamo ...

