Emirati Arabi Uniti, il Padiglione Italia a Expo Dubai candidato come miglior progetto innovativo dell’anno (Di domenica 26 settembre 2021) Il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai è in corsa per i prestigiosi Construction Innovation Awards in due diverse categorie, tra le quali il miglior progetto innovativo dell’anno. La shortlist dell’edizione 2021 del premio, la cui cerimonia si terrà il 29 settembre al Sofitel Dubai the Obelisk, è stata annunciata a circa una settimana dall’inaugurazione del Padiglione all’Esposizione Universale, in programma il primo ottobre. Le candidature del Padiglione Italia — progetto firmato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria – sono per miglior progetto innovativo dell’anno e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) Il2020è in corsa per i prestigiosi Construction Innovation Awards in due diverse categorie, tra le quali il. La shortlist dell’edizione 2021 del premio, la cui cerimonia si terrà il 29 settembre al Sofitelthe Obelisk, è stata annunciata a circa una settimana dall’inaugurazione delall’Esposizione Universale, in programma il primo ottobre. Le candidature delfirmato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria – sono pere ...

