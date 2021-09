Elton John e Maneskin tra le star al Global Citizen a Parigi (Di domenica 26 settembre 2021) I Black Eyed Peas, Ed Sheeran, Elton John, i Maneskin, la cantante del Benin Angélique Kidjo: un parterre di star si è ritrovato a Parigi per il concerto Global Citizen, una maratona in diretta di 24 ore con artisti che si sono esibiti dai sei continenti per chiedere ai cittadini e ai leader politici di agire contro i cambiamenti climatici, la povertà e la pandemia di Covid-19. La band romana, vincitrice di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest 2021, in un post in inglese sul proprio profilo Instagram si è detta onorata di partecipare "a un evento così significativo e di poter usare la nostra posizione per agire". I Maneskin hanno eseguito davanti al pubblico del Parc du Champ-de-Mars "I Wanna be your slave", "For your love", "Zitti e buoni" e altri ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 settembre 2021) I Black Eyed Peas, Ed Sheeran,, i, la cantante del Benin Angélique Kidjo: un parterre disi è ritrovato aper il concerto, una maratona in diretta di 24 ore con artisti che si sono esibiti dai sei continenti per chiedere ai cittadini e ai leader politici di agire contro i cambiamenti climatici, la povertà e la pandemia di Covid-19. La band romana, vincitrice di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest 2021, in un post in inglese sul proprio profilo Instagram si è detta onorata di partecipare "a un evento così significativo e di poter usare la nostra posizione per agire". Ihanno eseguito davanti al pubblico del Parc du Champ-de-Mars "I Wanna be your slave", "For your love", "Zitti e buoni" e altri ...

