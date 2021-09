Elodie, il testo della nuova canzone “Vertigine” (Di domenica 26 settembre 2021) Elodie torna con un nuovo singolo: ecco il testo di “Vertigine”. Elodie, il testo del singolo “Vertigine” Ho perso tutto, ho perso un po’ di meSu una strada irragionevoleAndare in giro a cercarmi negli altriE non trovare un cuore assomigliarmiPoi ho dato tutto, ho dato tutto a teSenza gloria e senza remoreCi siamo stretti negli occhi, negli anni, le maniPerché non sei qui a tenermi? Che io non so più ridere‘Ché tu mi manchi più di me Ed io rimango qui, io rimango quiChe ho ancora il cuore in manoPrendetene e mangiatene tuttiSì, dai tutti, esageriamo Ho fatto un tuffo, che VertigineMi hai spinto via dentro le lacrimeUn vuoto al petto, la vetta, l’asfaltoMani in alto, le parole sono armi E mi scappa da ridere‘Ché tu mi manchi più di me Ed io rimango ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021)torna con un nuovo singolo: ecco ildi “”., ildel singolo “” Ho perso tutto, ho perso un po’ di meSu una strada irragionevoleAndare in giro a cercarmi negli altriE non trovare un cuore assomigliarmiPoi ho dato tutto, ho dato tutto a teSenza gloria e senza remoreCi siamo stretti negli occhi, negli anni, le maniPerché non sei qui a tenermi? Che io non so più ridere‘Ché tu mi manchi più di me Ed io rimango qui, io rimango quiChe ho ancora il cuore in manoPrendetene e mangiatene tuttiSì, dai tutti, esageriamo Ho fatto un tuffo, cheMi hai spinto via dentro le lacrimeUn vuoto al petto, la vetta, l’asfaltoMani in alto, le parole sono armi E mi scappa da ridere‘Ché tu mi manchi più di me Ed io rimango ...

Advertising

smgmerienne : RT @AndreaDimarco4: Grazie @Elodiedipa questa canzone è tutto proprio, bellissimo il video, il messaggio, e soprattutto il testo #Vertigin… - GQitalia : Ecco com'è il nuovo singolo di #Elodie, la #Vertigine - dieghitoRandD : Ma a voi piace Vertigini, la nuova di Elodie?? Io mi aspettavo molto di più considerando il team di produzione. La… - roberta_iovino : Marra ma che le hai fatto a Elodie? Se po' sapè? Nel testo di Vertigine manca solo il nome tuo, poi per il resto è tipo lettera aperta. - asilesw0rld : Che bel pezzo. Un testo che ti arriva diretto sparato come un pugno in faccia. Per me è assolutamente approved, bra… -