Elezioni tedesche | il candidato Spd Scholz ha votato a Potsdam

MassimGiannini : Oggi finisce l’era #Merkel. Le elezioni tedesche sono decisive per i destini d’Europa. Ma alla cancelliera dobbiamo… - Marcozanni86 : Anche ieri, nell'ultimo dibattito pre elezioni tedesche, il tema #UE non è stato nemmeno toccato. Tra una 'conferen… - franco_sala : RT @MinistroEconom1: Oggi i riflettori di tutta Europa sono puntati sulle elezioni Tedesche: c'è ansia e curiosità di sapere da chi prender… - gingerhd2 : RT @MinistroEconom1: Oggi i riflettori di tutta Europa sono puntati sulle elezioni Tedesche: c'è ansia e curiosità di sapere da chi prender… - EMAttheWells : RT @MinistroEconom1: Oggi i riflettori di tutta Europa sono puntati sulle elezioni Tedesche: c'è ansia e curiosità di sapere da chi prender… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni tedesche

Laschet ha dichiarato che ledecideranno la direzione della Germania nei prossimi anni: 'Ed è per questo che ogni voto conta'.... candidato dei socialdemocratici alla cancelleria, ha votato a Potsdam (nel Brandeburgo), suo collegio elettorale, per lefederaliche segnano la fine dell'era Merkel.Roma, 26 set. (askanews) - Quando ad Aquisgrana ha espresso il suo voto, il candidato alla cancelliera della Cdu-Csu, Armin Laschet, non ha ...Giornata storica in Germania, dove 60 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il colore della nuova era dopo Angela Merkel. Urne aperte dalle 8 alle 18: secondo le previsioni sarà una sfida all’ ...