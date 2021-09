Elezioni Islanda, il nuovo Parlamento sarà a maggioranza femminile: è la prima volta che succede in Europa (Di domenica 26 settembre 2021) Il nuovo Parlamento dell’Islanda sarà a maggioranza femminile. Si tratta di un risultato storico non solo, per l’isola ma anche per l’Europa: è infatti la prima volta che succede. Il voto di ieri ha anche riconfermato l’attuale maggioranza della coalizione destra-sinistra Verde della premier Katrin Jakobsdottir. Il 54% dei parlamentari – a scrutini quasi completati – sono donne. Secondo i dati della Banca Mondiale, nessun altro paese in Europa ha mai prima superato né raggiunto il 50% della presenza femminile nelle Camere. Fino ad ora il primato era della Svezia con il 47%.Contro ogni previsione la coalizione di Verdi, Partito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Ildell’. Si tratta di un risultato storico non solo, per l’isola ma anche per l’: è infatti lache. Il voto di ieri ha anche riconfermato l’attualedella coalizione destra-sinistra Verde della premier Katrin Jakobsdottir. Il 54% dei parlamentari – a scrutini quasi completati – sono donne. Secondo i dati della Banca Mondiale, nessun altro paese inha maisuperato né raggiunto il 50% della presenzanelle Camere. Fino ad ora ilto era della Svezia con il 47%.Contro ogni previsione la coalizione di Verdi, Partito ...

