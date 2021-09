Elezioni in luoghi diversi dalle scuole: Alzano e San Pellegrino nell’elenco del Viminale (Di domenica 26 settembre 2021) Scorrendo l’elenco pubblicato dal Ministero dell’Interno, con i 117 comuni italiani che per la prossima tornata elettorale hanno proposto un luogo diverso dagli edifici scolastici, solo due amministrazioni sono della provincia di Bergamo. Dei 38 comuni bergamaschi chiamati a rieleggere il primo cittadino solamente Alzano Lombardo e San Pellegrino Terme hanno dato comunicazione al Viminale, entro i termini previsti, “indicando la denominazione di ciascun edificio scolastico di originaria ubicazione, il numero dei seggi trasferiti, la cifra complessiva degli studenti la cui attività didattica non subirà interruzioni per effetto di tali trasferimenti, l’ubicazione delle nuove sedi e la quantificazione degli oneri necessari al loro adeguamento”. Il comune di Alzano Lombardo ha già pubblicato l’avviso di trasferimento delle ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 settembre 2021) Scorrendo l’elenco pubblicato dal Ministero dell’Interno, con i 117 comuni italiani che per la prossima tornata elettorale hanno proposto un luogo diverso dagli edifici scolastici, solo due amministrazioni sono della provincia di Bergamo. Dei 38 comuni bergamaschi chiamati a rieleggere il primo cittadino solamenteLombardo e SanTerme hanno dato comunicazione al, entro i termini previsti, “indicando la denominazione di ciascun edificio scolastico di originaria ubicazione, il numero dei seggi trasferiti, la cifra complessiva degli studenti la cui attività didattica non subirà interruzioni per effetto di tali trasferimenti, l’ubicazione delle nuove sedi e la quantificazione degli oneri necessari al loro adeguamento”. Il comune diLombardo ha già pubblicato l’avviso di trasferimento delle ...

