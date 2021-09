Elezioni in Germania | urla e applausi nella sede dei socialdemocratici | Scholz rivendica la cancelleria – Il video

(Di domenica 26 settembre 2021)hanno accolto i primi exit poll delleindell’Spd a Berlino. I dati pubblicati dal canale tv pubblico ZDF danno in vantaggio ial 26%, seguiti dai cristiano democratici della Cdu/Csu di Armin Laschet al 24%. Il segretario generale dell’Spd, Lars Klingbeil, alla vista dei risultati hato laper Olaf. «Abbiamo sempre saputo che sarebbe stato un testa a testa, con uno scarto molto ridotto», ha affermato Klingbeil. «Ma abbiamo un chiaro mandato per l’Spd e vogliamo chesia cancelliere». I verdi, stando agli stessi exit poll, hanno il 14,5%, i liberali di Fpd il 12%, l’ultradestrea dell’Afd il 10% e la ...

2021 diretta live: affluenza, exit poll, risultati definitivi PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINAI cittadini tedeschi sono tornati alle urne per il rinnovo del parlamento federale, il Bundestag. Gli aventi diritto erano 60,4 milioni di persone: 31,2 milioni donne e 29,2 uomini. Il sistema ...Secondo i primi exit poll diffusi dall'emittente tedesca Zdf, è testa a testa tra la Spd con il 26% e la Cdu-Csu in forte calo con il 24% per il rinnovo del Bundestag che pone fine all'era di Angela M ...Analisi dei flussi elettorali In base ai primi dati emersi dalle elezioni in Germania, secondo quanto riporta Die Welt, rispetto al 2017 la Cdu perde 1,4 milioni di elettori cedendoli alla Spd, un ...