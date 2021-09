Elezioni in Germania | Spd in lieve vantaggio sulla Cdu in caduta libera | in due chiedono l' incarico

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - tharros_nuraghe : RT @maxdantoni: Quanto invidio alla Germania quel bel sistema politico con 4-5 partiti e un sistema sostanzialmente proporzionale. E chi se… - ultimora_pol : #Elezioni #Germania La #Linke|LEFT ha vinto il suo primo collegio uninominale (Leipzig I). @ultimora_pol -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Germania

Lanon sa scegliere il suo futuro dopo la fine dell'era Merkel. È sostanzialmente questo il risultato dellegenerali che si sono tenute ieri. Vince, in teoria, la Spd (socialdemocratici)...... esprimendo entusiasmo per il 'grande successo' dopo il tracollo delle precedentifederali. Arretra anche l'estrema destra xenofoba di Alternativa per la(AfD), che mantiene tuttavia ...In Germania è un testa a testa all'ultimo voto quello fra la Spd e il blocco conservatore Cdu/Csu nelle elezioni per decidere cosa accadrà dopo la lunga era Merkel. Risultati elezioni Germania del dop ...Ma Laschet, pur ammettendo un risultato negativo, ha rivendicato la possibilità che “si possa creare un governo sotto la guida dell’Unione”. Tutto liscio invece per il candidato Spd Scholz, che ha vot ...