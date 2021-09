Elezioni in Germania, sfida all’ultimo voto. Ma ‘Mutti’ non uscirà subito di scena (Di domenica 26 settembre 2021) Elezioni in Germania: le operazioni di voto sono cominciate questa mattina, 26 settembre, alle 8 ora italiana e termineranno alle 18. I tedeschi hanno solo 10 ore di tempo per cambiare il destino della Repubblica federale nel dopo-Merkel. Germania, l’appello di Merkel Un nome che è uno spartiacque: la cancelliera Angela Merkel (prima da sinistra nella foto), ininterrottamente rieletta per 16 anni, lascia e vorrebbe passare il testimone al nuovo leader Cdu Armin Laschet (primo da destra nella foto). È tutt’altro che scontato, però, che il successore alla guida della Cdu della donna più potente d’Europa riesca a diventare cancelliere. “C’è in ballo c’è la stabilità della Germania. E non è indifferente chi governerà“, ha scandito ancora nelle ultime ore Mutti (mamma) come i tedeschi hanno soprannominato ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 settembre 2021)in: le operazioni disono cominciate questa mattina, 26 settembre, alle 8 ora italiana e termineranno alle 18. I tedeschi hanno solo 10 ore di tempo per cambiare il destino della Repubblica federale nel dopo-Merkel., l’appello di Merkel Un nome che è uno spartiacque: la cancelliera Angela Merkel (prima da sinistra nella foto), ininterrottamente rieletta per 16 anni, lascia e vorrebbe passare il testimone al nuovo leader Cdu Armin Laschet (primo da destra nella foto). È tutt’altro che scontato, però, che il successore alla guida della Cdu della donna più potente d’Europa riesca a diventare cancelliere. “C’è in ballo c’è la stabilità della. E non è indifferente chi governerà“, ha scandito ancora nelle ultime ore Mutti (mamma) come i tedeschi hanno soprannominato ...

