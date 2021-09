Elezioni Germania: tiene l'ultradestra di AfD, crolla la sinistra radicale (Di domenica 26 settembre 2021) Con il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) le urne sono state tutto sommato gentili. Afd, infatti, riesce a restare tra l’11 e il 10%: meno del 12,6% con cui quattro anni fa diventò terzo partito, ma un risultato che comunque conferma l’esistenza di uno zoccolo duro paragonabile ai numeri raggiunti dai liberali. Non a caso, i suoi leader sono stati i primi a parlare, subito dopo la diffusione degli exit poll. Il fatto di non essere desiderati in nessuna alleanza possibile li ha sollevati dal dover misurare le parole per provare a corteggiare i conservatori della Cdu/Csu. Molto più amaro il bilancio per il partito dell’estrema sinistra, Die Linke, che balla intorno alla soglia di sbarramento del 5% e ha perso oltre tre punti e mezzo rispetto al 2017. “Questa è una serata difficile per noi e per la sinistra”, ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) Con il partito di estrema destra Alternativa per la(AfD) le urne sono state tutto sommato gentili. Afd, infatti, riesce a restare tra l’11 e il 10%: meno del 12,6% con cui quattro anni fa diventò terzo partito, ma un risultato che comunque conferma l’esistenza di uno zoccolo duro paragonabile ai numeri raggiunti dai liberali. Non a caso, i suoi leader sono stati i primi a parlare, subito dopo la diffusione degli exit poll. Il fatto di non essere desiderati in nessuna alleanza possibile li ha sollevati dal dover misurare le parole per provare a corteggiare i conservatori della Cdu/Csu. Molto più amaro il bilancio per il partito dell’estrema, Die Linke, che balla intorno alla soglia di sbarramento del 5% e ha perso oltre tre punti e mezzo rispetto al 2017. “Questa è una serata difficile per noi e per la”, ha ...

