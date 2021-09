Elezioni Germania, Scholz: il leader sobrio che ha resuscitato l'Spd (Di domenica 26 settembre 2021) Negli anni '70 era un capellone di sinistra: gli scatti dell'epoca sono molto lontani dal sessantatreenne sobrio e calvo di oggi. Ma , candidato dell'Spd a un passo dalla cancelleria, ha lo stesso ... Leggi su leggo (Di domenica 26 settembre 2021) Negli anni '70 era un capellone di sinistra: gli scatti dell'epoca sono molto lontani dal sessantatreennee calvo di oggi. Ma , candidato dell'Spd a un passo dalla cancelleria, ha lo stesso ...

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - comedian72 : RT @FedericoDezzani: Primavera 2021: quando i verdi della London School of Economics dovevano vincere le elezioni, per separare la Germania… - alessio_spataro : Elezioni in #Germania. Ottimo risultato dei neonazisti dell'Afd (ex alleati dei grillini, oggi della lega) che anch… -