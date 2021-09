Elezioni Germania, chiunque vinca non abbandonerà l’eredità politica di Angela Merkel (Di domenica 26 settembre 2021) chiunque vincerà le Elezioni in Germania e qualsiasi coalizione governerà il paese lo farà senza abbandonare l’eredità politica di Angela Merkel. L’impronta della cancelliera, che per 16 anni ha guidato la nazione più popolosa e più ricca d’Europa, sulla Germania e sull’Unione Europea, se non è permanente, è sicuramente profonda. Tre sono i solchi che ha scavato e che la prossima leadership continuerà a percorrere: l’indipendenza della Germania e dell’Unione dai capricci di Washington; l’apertura di Berlino ad est, alla Russia e alla Cina; la politica monetaria “accomodante” della Banca centrale europea. Nel 2005, quando la relativamente sconosciuta Angela Merkel ascese al potere, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021)vincerà leine qualsiasi coalizione governerà il paese lo farà senza abbandonaredi. L’impronta della cancelliera, che per 16 anni ha guidato la nazione più popolosa e più ricca d’Europa, sullae sull’Unione Europea, se non è permanente, è sicuramente profonda. Tre sono i solchi che ha scavato e che la prossima leadership continuerà a percorrere: l’indipendenza dellae dell’Unione dai capricci di Washington; l’apertura di Berlino ad est, alla Russia e alla Cina; lamonetaria “accomodante” della Banca centrale europea. Nel 2005, quando la relativamente sconosciutaascese al potere, ...

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza e il suo limite - ilfattoblog : Elezioni Germania, chiunque vinca non abbandonerà l’eredità politica di Angela Merkel - Mark47949478 : RT @_GrayDorian: Oggi c'è un popolo chiamato alle urne per decidere il futuro dell'Italia: ci sono le elezioni in #Germania. -