Elezioni, dopo le schermaglie sui social Calenda incontra Salvini a Porta Portese- VIDEO (Di domenica 26 settembre 2021) Roma – Incontro tra Carlo Calenda e Matteo Salvini a Porta Portese. Il leader di Azione, candidato sindaco a Roma nelle imminenti Elezioni comunali, su Twitter ha pubblicato il VIDEO dell'incontro con il leader della Lega, un contatto diretto dopo le schermaglie social andate in scena anche negli ultimi giorni. "Il ragazzetto faceva lo spiritoso e stamattina siamo stati a trovarlo. Dal vivo tiene le penne basse. Bene così", scrive Calenda. Il ragazzetto faceva lo spiritoso e stamattina siamo stati a trovarlo. Dal vivo tiene le penne basse. Bene così. Incontro con @matteoSalvinimi a Porta Portese. pic.twitter.com/z3sDdkqTB8 — Carlo Calenda

