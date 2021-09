Elezioni comunali Roma, Carlo Calenda si tatua “SPQR” sul polso: “Ora mia moglie mi corca di botte”. Ma è un tatuaggio vero? Lui risponde così (LA FOTO) (Di domenica 26 settembre 2021) Ad una settimana dalle Elezioni comunali, Carlo Calenda – in corsa per il Campidoglio – prova una mossa definita dai più “da coatto”: un tatuaggio. Ma non uno qualsiasi, il leader di Azione ha scelto di tatuarsi sul polso destro la scritta SPQR. Lo scatto, pubblicato ieri 25 settembre sul suo profilo Instagram, ha diviso il web tra “ti adoro” e “ridicolo”. La didascalia vorrebbe far ridere: “Cuore oltre l’ostacolo. Adesso Viola (la moglie, ndr) mi corca di botte“. Ma il tatuaggio è vero? Contattato da Repubblica, Calenda ha risposto: “È una decalcomania. O forse no. Qui si fa sul serio”. Insomma, dopo la mossa dei citofoni (e la strepitosa parodia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Ad una settimana dalle– in corsa per il Campidoglio – prova una mossa definita dai più “da coatto”: unggio. Ma non uno qualsiasi, il leader di Azione ha scelto dirsi suldestro la scritta. Lo scatto, pubblicato ieri 25 settembre sul suo profilo Instagram, ha diviso il web tra “ti adoro” e “ridicolo”. La didascalia vorrebbe far ridere: “Cuore oltre l’ostacolo. Adesso Viola (la, ndr) midi“. Ma ilggio è? Contattato da Repubblica,ha risposto: “È una decalcomania. O forse no. Qui si fa sul serio”. Insomma, dopo la mossa dei citofoni (e la strepitosa parodia di ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni comunali di Torino, il candidato di centrodestra Paolo Damilano e il “conflitto di interesse”. L’aspirante… - sbonaccini : Salvini dopo aver detto che avrebbe stravinto contro di me, di noi alle scorse elezioni regionali ha detto che vinc… - borghi_claudio : Ricordo ancora una volta che nelle elezioni comunali ci sono le preferenze... votando Lega e dando la preferenza a… - Kekko_Marciano2 : @fratambani @AMORETSAGKRINOU @Eurovision Ci sono le Elezioni Comunali in tutte le città candidate ad ospitarle... purtroppo. Ecco il perchè - jackfollasb : Calenda lancia Roma Futura: 'Se proprio volete votare Gualtieri, almeno votate per loro' -