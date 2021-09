Elezioni comunali di Torino, il candidato di centrodestra Paolo Damilano e il “conflitto di interesse”. L’aspirante sindaco: “Tutto legale” (Di domenica 26 settembre 2021) Se eletto sindaco a Torino, il candidato del centrodestra Paolo Damilano rischia di decadere per via del suo incarico, quello di presidente della Film Commission Torino Piemonte, ente costituito tra gli altri dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte, che lo ha nominato. Lo denunciano da tempo i radicali dell’associazione Adelaide Aglietta e il consigliere regionale di Leu Marco Grimaldi che mercoledì, nell’assemblea piemontese, è tornato sul tema: “Film Commission ha chiarito che Damilano non svolge più il suo mandato dal 16 agosto perché lo ha terminato con dopo l’approvazione del bilancio, avvenuta a fine giugno, e da allora sono intercorsi i 45 giorni di prorogatio”, tuttavia esiste una sentenza della Cassazione per la quale la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Se eletto, ildelrischia di decadere per via del suo incarico, quello di presidente della Film CommissionPiemonte, ente costituito tra gli altri dal Comune die dalla Regione Piemonte, che lo ha nominato. Lo denunciano da tempo i radicali dell’associazione Adelaide Aglietta e il consigliere regionale di Leu Marco Grimaldi che mercoledì, nell’assemblea piemontese, è tornato sul tema: “Film Commission ha chiarito chenon svolge più il suo mandato dal 16 agosto perché lo ha terminato con dopo l’approvazione del bilancio, avvenuta a fine giugno, e da allora sono intercorsi i 45 giorni di prorogatio”, tuttavia esiste una sentenza della Cassazione per la quale la ...

sbonaccini : Salvini dopo aver detto che avrebbe stravinto contro di me, di noi alle scorse elezioni regionali ha detto che vinc… - borghi_claudio : Ricordo ancora una volta che nelle elezioni comunali ci sono le preferenze... votando Lega e dando la preferenza a… - CarloCalenda : Il numero di indecisi deriva anche dalla scarsissima attenzione dedicata dai media tv alle prossime elezioni comuna… - vivereurbino : Fossombrone, Berloni a Montecelso: 'Meritiamo tutti di vivere in un territorio curato e con servizi qualificati'… - RedazioneLaNews : #Milano 'A Milano la sfida è ancora aperta': cosa ha detto Meloni durante il comizio in Duomo -