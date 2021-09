Elezioni 2021 a Latina, ecco come richiedere la tessera elettorale (Di domenica 26 settembre 2021) Latina – Da lunedì 27 settembre, per il rilascio delle tessere elettorali, sono previste le seguenti aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale di via Ezio 36: • lunedì-martedì-mercoledì-giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; • venerdì 1 e sabato 2 ottobre dalle 9 alle 18; • domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23; • lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Sempre da lunedì 27 settembre, i residenti dei borghi potranno fare richiesta di rilascio della tessera elettorale presso le sedi anagrafiche di Latina Scalo e Borgo Sabotino (martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30; venerdì e sabato dalle 9 alle 18; nelle due giornate di voto, domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15) oppure presso le ex sedi anagrafiche (centri sociali) di Borgo Grappa e Borgo ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 settembre 2021)– Da lunedì 27 settembre, per il rilascio delle tessere elettorali, sono previste le seguenti aperture straordinarie dell’Ufficiodi via Ezio 36: • lunedì-martedì-mercoledì-giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; • venerdì 1 e sabato 2 ottobre dalle 9 alle 18; • domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23; • lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Sempre da lunedì 27 settembre, i residenti dei borghi potranno fare richiesta di rilascio dellapresso le sedi anagrafiche diScalo e Borgo Sabotino (martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30; venerdì e sabato dalle 9 alle 18; nelle due giornate di voto, domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15) oppure presso le ex sedi anagrafiche (centri sociali) di Borgo Grappa e Borgo ...

