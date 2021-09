Elettra Lamborghini | chi sono i fratelli dell’ereditiera?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 settembre 2021)sarà ospite della nuova puntata di Scherzi a Parte, in onda oggi in prima serata su Canale 5.ormai è un personaggio televisivo, non solo ereditiera. Ha una famiglia numerosa, scopriamola insieme. La showgirl ormai è famosa in tutto il mondo: non solo personaggio televisivo e influencer, lacerca da tempo di affermarsi come cantante. Infatti, dopo la partecipazione a Sanremo, ha prodotto ben due album che l’hanno proclamata ufficialmente la “twerking queen” italiana, complice anche la collaborazione con Pitbull. Ma nonostante il cognome famoso,ha da sempre cercato di distinguersi dal resto della famiglia, almeno per quanto riguarda la carriera. Chi, dunque, i suoi famigliari stretti? Alcuni li abbiamo riconosciuti durante il suo ...