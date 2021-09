Elena Ferrante e Marina Abramovic il dialogo sul Financial Times. L’autrice de ‘L’amica geniale’: “Il mio corpo è scrivere” (Di domenica 26 settembre 2021) Io ci metto la scrittura, tu ci metti il tuo corpo e alla fine è la stessa cosa. Elena Ferrante si confronta con Marina Abramovic, e viceversa. Il dialogo tra L’autrice de L’amica geniale e la storica artista performativa serba è servito sul Financial Times Weekend Magazine. Ovviamente avvenuto via email – per i noti motivi di segretezza che ruotano attorno all’identità fisica della Ferrante – il dialogo tra le due donne riserva diverse sorprese che ruotano attorno alla “fisicità” assente/presente dell’artista in generale. È la Ferrante a sostenere similitudini tra il suo lavoro e quello della Abramovic. “Da quando ho iniziato a riflettere sulla tua straordinaria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Io ci metto la scrittura, tu ci metti il tuoe alla fine è la stessa cosa.si confronta con, e viceversa. Iltrade L’amica geniale e la storica artista performativa serba è servito sulWeekend Magazine. Ovviamente avvenuto via email – per i noti motivi di segretezza che ruotano attorno all’identità fisica della– iltra le due donne riserva diverse sorprese che ruotano attorno alla “fisicità” assente/presente dell’artista in generale. È laa sostenere similitudini tra il suo lavoro e quello della. “Da quando ho iniziato a riflettere sulla tua straordinaria ...

FQMagazineit : Elena Ferrante e Marina Abramovic il dialogo sul Financial Times. L’autrice de ‘L’amica geniale’: “Il mio corpo è s… - MarcoIlduigi : Achille Lauro rifarà una performance di Marina Abramovic che nel frattempo si è confrontata con Elena Ferrante sul… - Lucky_Light_ : @lipsteria Ho provato a cercare l'inserto in edicola ma non lho trovato, saresti così gentile da mandarmi una foto… - Zakinus : Elena Ferrante a Marina Abramovic: “Da anni voglio scrivere un romanzo su di te” - chaomanu_ : RT @lipsteria: “Niente disgraziatamente ci è dato una volta per tutte, e qui devo dire con qualche solennità una cosa che è stranota ma che… -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Ferrante Letteratura: contributi governo per traduzioni in macedone ... • "Il colibri" di Sandro Veronesi (vincitore del Premio Strega 2020) tradotto da Anastasija Gjurchinova per la casa editrice ILI - ILI; • "Storia della bambina perduta" di Elena Ferrante, ...

Alessandro Carrera, Lo studente di medicina Come tutti ricordano, una sparizione improvvisa è la mossa d'apertura dell' Amica geniale di Elena Ferrante (2011); ma potremmo ricordare anche un bel romanzo di Giuseppe Pontiggia, La grande sera (...

Elena Ferrante e Marina Abramovic il dialogo sul Financial Times. L’autrice de ‘L’amica… Il Fatto Quotidiano "Cara Abramovic, tua Ferrante" Le lettere di due amiche geniali "Per più di 30 anni ho deciso di apparire solo attraverso la mia scrittura perché i libri devono essere autosufficienti – le parole di Elena Ferrante –. Tu, per 50 anni, hai messo il tuo corpo, la tua ...

'Cara Marina, cara Elena', regine dell'arte si scrivono L'autrice italiana di best seller più nota sulla scena internazionale, anglosassone in primis, e la stella assoluta della performance art a livello mondiale: due interpreti del processo creativo - fra ...

... • "Il colibri" di Sandro Veronesi (vincitore del Premio Strega 2020) tradotto da Anastasija Gjurchinova per la casa editrice ILI - ILI; • "Storia della bambina perduta" di, ...Come tutti ricordano, una sparizione improvvisa è la mossa d'apertura dell' Amica geniale di(2011); ma potremmo ricordare anche un bel romanzo di Giuseppe Pontiggia, La grande sera (..."Per più di 30 anni ho deciso di apparire solo attraverso la mia scrittura perché i libri devono essere autosufficienti – le parole di Elena Ferrante –. Tu, per 50 anni, hai messo il tuo corpo, la tua ...L'autrice italiana di best seller più nota sulla scena internazionale, anglosassone in primis, e la stella assoluta della performance art a livello mondiale: due interpreti del processo creativo - fra ...