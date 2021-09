«È in crisi per il Covid»: ridotto l’assegno di mantenimento di un uomo divorziato all’ex moglie. È il primo caso in Italia (Di domenica 26 settembre 2021) Una sentenza del tribunale civile di Palermo ha stabilito che è possibile ridurre l’assegno di mantenimento quando il reddito dell’altro coniuge è stato ridotto a causa dei periodi di crisi legati alla pandemia di Covid, quindi ai lockdown e alle restrizioni. È la prima volta che un tribunale in Italia si pronuncia in questo senso, disponendo l’abbassamento dell’assegno mensile di mantenimento a un’ex moglie sulla base della diminuzione del reddito dell’ex marito. La vicenda riguarda un agente di commercio palermitano che, invece di 1.200 euro mensili (cifra pattuita in sede di divorzio), dovrà corrispondere all’ex moglie e ai due figli di 17 e 25 anni tre quarti dell’assegno, ovvero ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Una sentenza del tribunale civile di Palermo ha stabilito che è possibile ridurrediquando il reddito dell’altro coniuge è statoa causa dei periodi dilegati alla pandemia di, quindi ai lockdown e alle restrizioni. È la prima volta che un tribunale insi pronuncia in questo senso, disponendo l’abbassamento delmensile dia un’exsulla base della diminuzione del reddito dell’ex marito. La vicenda riguarda un agente di commercio palermitano che, invece di 1.200 euro mensili (cifra pattuita in sede di divorzio), dovrà corrisponderee ai due figli di 17 e 25 anni tre quarti del, ovvero ...

