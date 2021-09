E’ guerra tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli con lo zampino di Magalli (Di domenica 26 settembre 2021) Quando abbiamo letto che Sonia Bruganelli sarebbe stata insieme ad Adriana Volpe, opinionista del Grande Fratello VIP 6 abbiamo pensato che Signorini avesse fatto una ottima scelta. L’abbiamo sempre vista molto attiva sui social, senza peli sulla lingua, diretta e schietta. Antipatica al punto giusto, dalla battuta pronta. Sembrava essere l’opinionista perfetta, capace di dire in faccia ai concorrenti quello che pensava. Ma in queste prime 4 puntate del GF VIP, la Bruganelli è stata una grande, grandissima delusione. E poco ci interessa se davvero questa guerra con Adriana Volpe sia inventata a tavolino o meno. Quello che arriva a casa, prescinde dal rapporto che c’è tra le due. Sonia non è mai sul pezzo, non riesce a creare dinamiche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 settembre 2021) Quando abbiamo letto chesarebbe stata insieme ad, opinionista del Grande Fratello VIP 6 abbiamo pensato che Signorini avesse fatto una ottima scelta. L’abbiamo sempre vista molto attiva sui social, senza peli sulla lingua, diretta e schietta. Antipatica al punto giusto, dalla battuta pronta. Sembrava essere l’opinionista perfetta, capace di dire in faccia ai concorrenti quello che pensava. Ma in queste prime 4 puntate del GF VIP, laè stata una grande, grandissima delusione. E poco ci interessa se davvero questaconsia inventata a tavolino o meno. Quello che arriva a casa, prescinde dal rapporto che c’è tra le due.non è mai sul pezzo, non riesce a creare dinamiche ...

