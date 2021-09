E’ GUERRA APERTA TRA ADRIANA VOLPE E SONIA BRUGANELLI: “NON SIAMO MAI STATE AMICHE!” (Di domenica 26 settembre 2021) SONIA BRUGANELLI e ADRIANA VOLPE duellano a suon di tweet! Il motivo? Uno scatto pubblicato nel cuore della notte e un commento che lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco cosa succede tra le due opinioniste del GF Vip Nelle ultime ore SONIA BRUGANELLI, neo opinionista del GF Vip e moglie di Paolo Bonolis, pubblica uno scatto in compagnia di Giancarlo Magalli in un noto ristorante romano. Ad accompagnare l’immagine, grandi sorrisi e una didascalia che accende lunghi dibattiti e polemiche social: “le serate divertenti organizzate all’ultimo momento!!!”. La frase, apparentemente priva di doppi sensi, fa il giro del web e, in men che non si dica, la Signora Bonolis viene tacciata di cattiveria e perfidia nei confronti della collega ADRIANA VOLPE. E’ ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 settembre 2021)duellano a suon di tweet! Il motivo? Uno scatto pubblicato nel cuore della notte e un commento che lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco cosa succede tra le due opinioniste del GF Vip Nelle ultime ore, neo opinionista del GF Vip e moglie di Paolo Bonolis, pubblica uno scatto in compagnia di Giancarlo Magalli in un noto ristorante romano. Ad accompagnare l’immagine, grandi sorrisi e una didascalia che accende lunghi dibattiti e polemiche social: “le serate divertenti organizzate all’ultimo momento!!!”. La frase, apparentemente priva di doppi sensi, fa il giro del web e, in men che non si dica, la Signora Bonolis viene tacciata di cattiveria e perfidia nei confronti della collega. E’ ...

Advertising

La7tv : #atlantide @andreapurgatori introduce con la vignetta di @maurobiani la puntata di questa sera dedicata alla… - mrcllznn : @IlMici8 @katun79 Siamo in guerra contro un nemico implacabile e i novax aprono varchi al virus mettendo in pericol… - 64Almo : @anthos555 @AlessandraPicca @AzzurraBarbuto È una guerra, l'importante è non arrendersi, hai perso una battaglia ma… - bfogli1 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: dopo che il Presidente della Repubblica italiana ha firmato la dichiarazione di guerra contro il s… - CaterinaDeMedi3 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: dopo che il Presidente della Repubblica italiana ha firmato la dichiarazione di guerra contro il s… -