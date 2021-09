Dybala | “Domani farò gli esami | ma sto già pensando a rientrare il prima possibile”

(Di domenica 26 settembre 2021) La giornata di Pauloè stata un’altalena di emozioni:il gol, poi l’infortunio muscolare e l’uscita dal campo in lacrime. Ma il talento argentino sembra già caricoal rientro (ancora da definire): “Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria.gli, ma sto giàdi tornare, il”, il messaggio pubblicato poco fa dal 10 bianconero su Twitter. Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria.gli, ma sto giàdi tornare, ilpic.twitter.com/glwmH7B3bz — Paulo...

Per Dybala un doloroso infortunio di natura muscolare alla coscia sinistra, di cui ancora non è ben chiara l'entità (l'argentino sosterrà gli approfondimenti clinici nella giornata di domani): quello ...TORINO. – Un'altra vittoria di sofferenza, ma la Juventus trova il primo successo casalingo grazie alle reti di Dybala, Bonucci (rigore) e Locatelli: la Sampdoria è battuta 3-2. A preoccupare i bianco ...