Dove eravamo rimasti: Sampdoria Napoli 0-4, il racconto di un poker entusiasmante (Di domenica 26 settembre 2021) 5^ Giornata di Serie AStadio: Luigi FerrarisSampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, QuagliarellNapoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen Il Napoli accoglie il Cagliari al Maradona nell’ultimo match domenicale di Serie A. Trasportata da incontenibile euforia, la squadra di Luciano Spalletti può nuovamente sorpassare il Milan tornando in vetta alla classifica. L’entusiasmo dell’ambiente non è figlio delle mere vittorie (che, indubbiamente, contribuiscono), quanto più del gioco espresso e della volontà di sacrificarsi emersa da tutti gli elementi della rosa, guidata dai carismatici Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, pupillo del tecnico di Certaldo. È prematuro parlare di obiettivi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) 5^ Giornata di Serie AStadio: Luigi Ferraris(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarell(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen Ilaccoglie il Cagliari al Maradona nell’ultimo match domenicale di Serie A. Trasportata da incontenibile euforia, la squadra di Luciano Spalletti può nuovamente sorpassare il Milan tornando in vetta alla classifica. L’entusiasmo dell’ambiente non è figlio delle mere vittorie (che, indubbiamente, contribuiscono), quanto più del gioco espresso e della volontà di sacrificarsi emersa da tutti gli elementi della rosa, guidata dai carismatici Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, pupillo del tecnico di Certaldo. È prematuro parlare di obiettivi ...

Advertising

CLeggera : RT @diaboli70729354: @advictoriam7 non tutto è perduto, nei nostri cuori sono scolpite le stesse capacità di chi ci ha preceduto, sta a noi… - hey01646390 : RT @WikiMafia: Siamo stati bloccati da #RitadallaChiesa, sia qui su Twitter che su Instagram (dove eravamo mutuals) perché abbiamo ricordat… - Martinapilla87 : @Juventina962 Ho anche notato che tra le prime il var viene usato bene... i rigori dati quando ci sono e non a cazz… - cafunemyhair : Le dico che fuori non ho posto e dentro é un po’ un casino e lei mi dice che se hanno il greenpass stanno dentro. O… - barbarella2969 : @franca705 @fattoquotidiano Ho lavorato in un locale dove eravamo 30 dipendenti, tutti assunti precari, con ore lav… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove eravamo Marchegiani: 'Il derby lo decide Milinkovic' Se le dico derby, a cosa pensa? 'A una partita unica, bellissima, dove ho vissuto e provato ... Il più brutto? 'L'anno che vincemmo lo scudetto, quello dell'andata che dopo il primo tempo eravamo sotto ...

Roberto Cavalli, obiettivo break - even nel 2023. Focus su USA e Russia Nel nostro piano c'è anche l' Asia ma prima dobbiamo rafforzarci nei mercati dove eravamo presenti". Per quanto riguarda il settore moda, ha spiegato, "il womenswear continuerà ad essere il nostro ...

Il film d’autore stasera in TV: “Dove eravamo rimasti” 9 settembre 2021 La Notizia.net Se le dico derby, a cosa pensa? 'A una partita unica, bellissima,ho vissuto e provato ... Il più brutto? 'L'anno che vincemmo lo scudetto, quello dell'andata che dopo il primo temposotto ...Nel nostro piano c'è anche l' Asia ma prima dobbiamo rafforzarci nei mercatipresenti". Per quanto riguarda il settore moda, ha spiegato, "il womenswear continuerà ad essere il nostro ...