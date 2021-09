Dottor Nowzaradan: la sua dieta da 1200 Kcal per perdere 20 chili al mese (Di domenica 26 settembre 2021) Dottor Nowzaradan: la sua dieta da 1200 calorie per perdere 20 chili al mese E’ praticamente impossibile trovare online la dieta del Dottor Nowzaradan per il semplice fatto che si tratta di diete personalizzate su ogni paziente. È necessario infatti che il regime alimentare sia studiato in base a diversi fattori, come il peso pre-intervento bariatrico, l’obiettivo finale di peso da raggiungere, la dieta corrente, l’età, il sesso e gli eventuali problemi medici che possono influenzare la scelta dei cibi da inserire. Chi segue Vite al limite sa che vengono prescritte diete iperproteiche da 1200 calorie e che viene chiesto ad ogni persona di fare solamente tre pasti al giorno evitando ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 26 settembre 2021): la suadacalorie per20alE’ praticamente impossibile trovare online ladelper il semplice fatto che si tratta di diete personalizzate su ogni paziente. È necessario infatti che il regime alimentare sia studiato in base a diversi fattori, come il peso pre-intervento bariatrico, l’obiettivo finale di peso da raggiungere, lacorrente, l’età, il sesso e gli eventuali problemi medici che possono influenzare la scelta dei cibi da inserire. Chi segue Vite al limite sa che vengono prescritte diete iperproteiche dacalorie e che viene chiesto ad ogni persona di fare solamente tre pasti al giorno evitando ...

