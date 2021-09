Dopo la vittoria di Udine il pensiero della Fiorentina va già al Napoli: "Una settimana per preparare la sfida ai migliori" (Di domenica 26 settembre 2021) Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè pensa già alla partita con il Napoli. Queste le sue dichiarazioni rilasciati ai canali ufficiali del club viola al termine della sfida tra Fiorentina e Udinese, vinta dai viola grazie al rigore di Vlahovic: "Voglio intanto ripartire da martedì, quando ho fatto i complimenti alla squadra per il primo tempo contro l'Inter, per intensità dimostrata sembravamo una squadra di Premier. Oggi l'abbiamo vinta combattendo, non siamo stati bellissimi tecnicamente ma eccezionali per la voglia e sacrificio ed è questo quello che amano i nostri tifosi. Una vittoria importante perché sofferta". "Abbiamo giocato contro una squadra forte fisicamente ed anche tecnicamente, questi sono tre punti importanti. Sono ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) Il direttore sportivoDaniele Pradè pensa già alla partita con il. Queste le sue dichiarazioni rilasciati ai canali ufficiali del club viola al terminetrase, vinta dai viola grazie al rigore di Vlahovic: "Voglio intanto ripartire da martedì, quando ho fatto i complimenti alla squadra per il primo tempo contro l'Inter, per intensità dimostrata sembravamo una squadra di Premier. Oggi l'abbiamo vinta combattendo, non siamo stati bellissimi tecnicamente ma eccezionali per la voglia e sacrificio ed è questo quello che amano i nostri tifosi. Unaimportante perché sofferta". "Abbiamo giocato contro una squadra forte fisicamente ed anche tecnicamente, questi sono tre punti importanti. Sono ...

