Domenica disastrosa al Nord Italia (Video) (Di domenica 26 settembre 2021) 19 settembre è stata una Domenica disastrosa per il Nord Italia, forse record. Ovvero tornado, in Val Padana è un evento storico. 19 settembre è stata una Domenica disastrosa per il Nord Italia, forse record. A memoria non rammentiamo negli ultimi decenni un numero così elevato di trombe d’aria. Ne sono state segnalate sette, ma Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) 19 settembre è stata unaper il, forse record. Ovvero tornado, in Val Padana è un evento storico. 19 settembre è stata unaper il, forse record. A memoria non rammentiamo negli ultimi decenni un numero così elevato di trombe d’aria. Ne sono state segnalate sette, ma

Advertising

dunner_peter : RT @mass_voll: Co-Präsident @narimoldi im @CdT_Online: Come giudica la politica del Consiglio federale? «Disastrosa. Il Consiglio federale… - ermatassa1 : Meno male che dell'A.S. #Roma non sono nemmeno un sostenitore particolarmente sfegatato, altrimenti sarebbe stata v… - FedericoDiSte20 : RT @narimoldi: Im Gespräch mit dem @CdT_Online: Come giudica la politica del Consiglio federale? «Disastrosa. Il Consiglio federale non agi… - Beatriceroduner : RT @mass_voll: Co-Präsident @narimoldi im @CdT_Online: Come giudica la politica del Consiglio federale? «Disastrosa. Il Consiglio federale… - narimoldi : RT @mass_voll: Co-Präsident @narimoldi im @CdT_Online: Come giudica la politica del Consiglio federale? «Disastrosa. Il Consiglio federale… -