Diretta Lazio-Roma 2-1 live | biancocelesti avanti con Milinkovic e Pedro Ammonito Viña

(Di domenica 26 settembre 2021) Tutto pronto per il derby della Capitale tra: tanti scontri nello scontro, ma sicuramente quello sotto gli occhi di tutti è quello tra i due allenatori ex campioni d'Italia...

Advertising

SkySport : #LazioRoma, le formazioni ufficiali e il risultato del derby in diretta LIVE #SkySport #Lazio #Roma - zazoomblog : Diretta Lazio-Roma 2-1 live Ibanez accorcia le distanze dopo i gol di Milinkovic-Savic e Pedro - #Diretta #Lazio-R… - notiziefresche : DIRETTA Lazio-Roma Streaming TV Alternativa Rojadirecta Live, dove vederla Online Gratis - LALAZIOMIA : DIRETTA - Lazio-Roma: 2-0, miracolo di Reina su Veretout prima e Zaniolo dopo - zazoomblog : Lazio-Roma 2-1 derby in diretta - #Lazio-Roma #derby #diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Lazio

SEGUI LADI- ROMA- Roma, le formazioni ufficiali del derby della Capitale(4 - 3 - 3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto; ...... risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'Olimpico',e Roma si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesiRoma ...SECONDO TEMPO - Premere F5 per aggiornare Marcatori: 10' Milinkovic (L), 19' Pedro (L), 41' Ibanez (R) 49' - Cross di Luis Alberto, spizza Milinkovic per Immobile, sinistro ...Premere F5 per aggiornare. Marcatori: 10' Milinkovic (L), 19' Pedro (L), 41' Ibanez (R). 47' - Fine primo tempo. ALLA 200ESIMA IN SERIE A LA RETE CHE CAMBIA IL DERBY SU LANCIO DI FELIPE ANDERSON! Alla ...