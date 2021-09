DIRETTA F1, GP Russia 2021 LIVE: Hamilton vince nel diluvio! Sainz 3°: “Montate le intermedie al momento giusto” (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA CARLOS Sainz: “HO MONTATO LE intermedie AL momento giusto” 15.45 Si chiude, qui, dunque, un GP di Russia emozionantissimo. Rimanete con noi per analisi, commenti e cronaca della gara di Sochi. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata! 15.45 CLASSIFICA COSTRUTTORI 1 MERCEDES 397.5 2 RED BULL RACING HONDA 364.5 3 MCLAREN MERCEDES 234 4 FERRARI 216.5 5 ALPINE RENAULT 103 6 ALPHATAURI HONDA 84 7 ASTON MARTIN MERCEDES 59 8 WILLIAMS MERCEDES 23 9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 7 10 HAAS FERRARI 0 15.44 CLASSIFICA PILOTI 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 246.5 2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 244.5 3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 151 4 Lando ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA CARLOS: “HO MONTATO LEAL” 15.45 Si chiude, qui, dunque, un GP diemozionantissimo. Rimanete con noi per analisi, commenti e cronaca della gara di Sochi. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata! 15.45 CLASSIFICA COSTRUTTORI 1 MERCEDES 397.5 2 RED BULL RACING HONDA 364.5 3 MCLAREN MERCEDES 234 4 FERRARI 216.5 5 ALPINE RENAULT 103 6 ALPHATAURI HONDA 84 7 ASTON MARTIN MERCEDES 59 8 WILLIAMS MERCEDES 23 9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 7 10 HAAS FERRARI 0 15.44 CLASSIFICA PILOTI 1 LewisGBR MERCEDES 246.5 2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 244.5 3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 151 4 Lando ...

