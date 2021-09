DIRETTA F1, GP Russia 2021 LIVE: alle 14.00 il via della gara, griglia di partenza rivoluzionata! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA griglia DI partenza DOPO LE PENALITA’ DI BOTTAS E GIOVINAZZI BOTTAS CAMBIA LA POWER-UNIT: PARTIRA’ 17° ANTONIO GIOVINAZZI PENALIZZATO ORARIO gara GP Russia F1 IN CHIARO SU TV8 13.06 Si corre sul tracciato di Sochi, ricavato dal Villaggio Olimpico dei Giochi invernali 2014. Poco apprezzato da piloti e spettatori, il tracciato misura 5.848 metri e presenta 18 curve. Un T1 di scorrimento, un T2 variegato, prima di un T3 con ben 6 curve lente ad angolo retto dove inserimento in curva e trazione fanno la differenza 13.03 Tutto è pronto per il quindicesimo appuntamento di una stagione davvero intensa. Siamo reduci dai fatti di Monza con il contatto Verstappen-Hamilton e la vittoria di Ricciardo. Chi la spunterà oggi? 13.00 Buongiorno amici ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVADIDOPO LE PENALITA’ DI BOTTAS E GIOVINAZZI BOTTAS CAMBIA LA POWER-UNIT: PARTIRA’ 17° ANTONIO GIOVINAZZI PENALIZZATO ORARIOGPF1 IN CHIARO SU TV8 13.06 Si corre sul tracciato di Sochi, ricavato dal Villaggio Olimpico dei Giochi invernali 2014. Poco apprezzato da piloti e spettatori, il tracciato misura 5.848 metri e presenta 18 curve. Un T1 di scorrimento, un T2 variegato, prima di un T3 con ben 6 curve lente ad angolo retto dove inserimento in curva e trazione fanno la differenza 13.03 Tutto è pronto per il quindicesimo appuntamento di una stagione davvero intensa. Siamo reduci dai fatti di Monza con il contatto Verstappen-Hamilton e la vittoria di Ricciardo. Chi la spunterà oggi? 13.00 Buongiorno amici ...

