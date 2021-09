Dinner Club | Pierfrancesco Favino | “Uno show innovativo che è una vera esperienza”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 26 settembre 2021) La nostra intervista video a Carlo Cracco, protagonista dell'originaledisponibile su Prime Video, e a due dei suoi compagni di viaggio,e Valerio Mastandrea. Celebrity Hunted, LOL e ora. È un cammino interessante quello di Amazon nell'ambito dei programmi di intrattenimento, un cammino fin qui di grande successo di pubblico a cui si aggiunge un'ultima produzione originale, un format tutto italiano realizzato con Banijay Italia, che punta a proporre qualcosa di nuovo: un ibrido in cui si parla di cibo e di viaggi in modo nuovo, portandoci in giro per la nostra penisola alla scoperta di luoghi, piatti e soprattutto persone. Un percorso umano che è ancor più importante ora, dopo il difficile periodo di chiusura che abbiamo vissuto e, in qualche …