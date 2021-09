Diletta Leotta: “Sono ancora innamorata di Can Yaman, ma in questo momento siamo lontani” (Di domenica 26 settembre 2021) “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine”. Con queste parole Diletta Leotta descrive a “Verissimo” la storia d’amore vissuta con Can Yaman. “siamo due ragazzi di 30 anni che si Sono conosciuti, che si Sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme – ha detto la conduttrice nel salotto di Silvia Toffanin – siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto veloce, molto bello”. “La vita reale è dall’altra parte dello schermo – ha continuato Diletta – e quella era difficile da tenere intima, era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale, questa cosa chiaramente pesa”. La conduttrice poi risponde alle critiche di chi pensava che la storia con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 settembre 2021) “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine”. Con queste paroledescrive a “Verissimo” la storia d’amore vissuta con Can. “due ragazzi di 30 anni che siconosciuti, che siamati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme – ha detto la conduttrice nel salotto di Silvia Toffanin –tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto veloce, molto bello”. “La vita reale è dall’altra parte dello schermo – ha continuato– e quella era difficile da tenere intima, era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale, questa cosa chiaramente pesa”. La conduttrice poi risponde alle critiche di chi pensava che la storia con ...

