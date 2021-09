Diletta Leotta rivela: “Sono ancora innamorata di Can Yaman. Ma ora siamo lontani” (Di domenica 26 settembre 2021) Diletta Leotta a Verissimo conferma la fine della storia con Can Yaman, ma ammette di essere ancora innamorata. La conduttrice sportiva rivela che ora loro due Sono lontani e non si sentono nemmeno più. Ha raccontato che si è trattato di una storia d’amore bellissima, passionale, un colpo di fulmine. E ha bacchettato chi li ha accusati di avere una relazione “scritta a tavolino”. Diletta Leotta e Can Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 26 settembre 2021)a Verissimo conferma la fine della storia con Can, ma ammette di essere. La conduttrice sportivache ora loro duee non si sentono nemmeno più. Ha raccontato che si è trattato di una storia d’amore bellissima, passionale, un colpo di fulmine. E ha bacchettato chi li ha accusati di avere una relazione “scritta a tavolino”.e Can Articolo completo: dal blog SoloDonna

