Diletta Leotta a Verissimo: «Sono innamorata, ma io e Can Yaman adesso siamo lontani». E ammette il ricorso alla chirurgia estetica (Di domenica 26 settembre 2021) Verissimo - Diletta Leotta Una Diletta Leotta diversa dal solito, quella che ieri è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Messa da parte per un attimo l’immagine di colei che non deve chiedere mai, dimenticata quella sicurezza sempre ostentata – “faccio finta di essere forte, ma tante cose mi hanno ferita” – a parlare è stata una donna che, seppur nelle sue contraddizioni, non ha nascosto le proprie fragilità, una donna innamorata, che non si rassegna alla fine di un amore nel quale crede ancora. L’amore per Can Yaman. Non poteva esserci salotto televisivo più adatto per affrontare a cuore aperto l’argomento, dal momento che l’attore turco è l’idolo delle telespettatrici di Canale 5 ed è stato già a sua volta ospite della ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 settembre 2021)Unadiversa dal solito, quella che ieri è stata ospite di Silvia Toffanin a. Messa da parte per un attimo l’immagine di colei che non deve chiedere mai, dimenticata quella sicurezza sempre ostentata – “faccio finta di essere forte, ma tante cose mi hanno ferita” – a parlare è stata una donna che, seppur nelle sue contraddizioni, non ha nascosto le proprie fragilità, una donna, che non si rassegnafine di un amore nel quale crede ancora. L’amore per Can. Non poteva esserci salotto televisivo più adatto per affrontare a cuore aperto l’argomento, dal momento che l’attore turco è l’idolo delle telespettatrici di Canale 5 ed è stato già a sua volta ospite della ...

