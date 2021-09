Diecimila euro dallo Stato italiano grazie alla Protezione Internazionale, ma lavorava (Di domenica 26 settembre 2021) Dovrà restituire più di Diecimila euro il migrante che lavorava pur godendo della Protezione Internazionale. A quanto pare non è l’unico caso. Un migrante nigeriano dovrà restituire oltre 10mila euro allo Stato italiano. La lettera gli è arrivata a casa – in provincia di Bergamo – dove il 27enne vive in affitto con la moglie L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 26 settembre 2021) Dovrà restituire più diil migrante chepur godendo della. A quanto pare non è l’unico caso. Un migrante nigeriano dovrà restituire oltre 10milaallo. La lettera gli è arrivata a casa – in provincia di Bergamo – dove il 27enne vive in affitto con la moglie L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CencioVendetta : @sonoallergico @ladyonorato si sente dire 'il conto corrente in rosso di diecimila euro' a chi si riferisce? - Pezzadazienda : @falitalia @saveairitaly Anni fa lavoravo in azienda che chiuse i battenti. Andai a lavorare in Germania. Lo stato… - nocanalina : @AndreC198 Mi Presti Diecimila euro? - ansacalciosport : Giudice serie A, un turno di stop per Gonzalez. Diecimila euro di ammenda al Verona per cori insultanti tifosi |… - fra_f1 : diecimila euro sul conto anche tra una settimana non ho fretta -

Ultime Notizie dalla rete : Diecimila euro Genova, ladro vandalo assalta e svaligia la farmacia con un tombino di ghisa Il delinquente, che proprio per la tecnica si suppone possa avere agito da solo, ha infranto una vetrata del negozio ed è entrato appropriandosi dei soldi custoditi in cassa, quasi diecimila euro, e ...

Elezioni comunali di Torino, il candidato di centrodestra Paolo Damilano e il 'conflitto di interesse'. L'aspirante sindaco: 'Tutto legale' Nel 2019 la Pontevecchio " come emerge dai rendiconti elettorali delle Regionali 2019 consultati da ilfattoquotidiano.it " ha stanziato diecimila euro per sostenere due candidati: 5mila euro sono ...

Diecimila euro all’archivio storico il Resto del Carlino Sagra dell’uva Un altro rinvio "Troppi costi" Due anni senza la sagra dell’uva a Vezzano, nessun ‘remember’, nessuna festa in tono minore. Salta la kemesse che si tiene ogni anno nella terza domenica di settembre. C’erano le risorse stanziate, di ...

Libri a 1 euro, settemila già venduti Settemila libri a un euro in quattro piazze trasformate in librerie a cielo aperto. E’ il "tesoretto" raccolto nella giornata dedicata a chi i libri li legge e li scrive, voluta dall’amministrazione c ...

Il delinquente, che proprio per la tecnica si suppone possa avere agito da solo, ha infranto una vetrata del negozio ed è entrato appropriandosi dei soldi custoditi in cassa, quasi, e ...Nel 2019 la Pontevecchio " come emerge dai rendiconti elettorali delle Regionali 2019 consultati da ilfattoquotidiano.it " ha stanziatoper sostenere due candidati: 5milasono ...Due anni senza la sagra dell’uva a Vezzano, nessun ‘remember’, nessuna festa in tono minore. Salta la kemesse che si tiene ogni anno nella terza domenica di settembre. C’erano le risorse stanziate, di ...Settemila libri a un euro in quattro piazze trasformate in librerie a cielo aperto. E’ il "tesoretto" raccolto nella giornata dedicata a chi i libri li legge e li scrive, voluta dall’amministrazione c ...